La scomparsa di Donato Alvaro, 49 anni, è stata fin da subito ritenuta vicina all’omonima cosca della ‘ndrangheta

I carabinieri hanno trovato in provincia di Reggio Calabria un'automobile data alle fiamme risultata di proprietà di Donato Alvaro, di 49 anni, scomparsa il 20 febbraio scorso e ritenuta vicina, anche per vincoli di parentela, all'omonima cosca della 'ndrangheta. La vettura (una Opel "Frontera") si trovava in una scarpata profonda una ventina di metri nelle campagne tra Sinopoli e San Roberto, in una zona dalla fitta vegetazione. Per recuperare la vettura sono intervenuti i vigili del fuoco. La zona in cui è stata trovata l'automobile è poco distante da quella in cui ci sono alcuni terreni che erano coltivati da Donato Alvaro. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti tecnici sulla vettura per rilevare elementi che consentano di accertare i motivi della scomparsa di Alvaro.