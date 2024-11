I finanzieri hanno, infatti, scoperto che una società che opera nel settore del commercio all'ingrosso avrebbe nascosto al fisco un imponibile pari a 14 milioni di euro. Il legale rappresentante della società è stato denunciato per l'ipotesi di reato di dichiarazione infedele

Le Fiamme Gialle reggine hanno portato a termine una complessa e articolata attività di polizia economico-finanziaria nei confronti di una società, con sede nella provincia di Reggio Calabria, operante nel settore del commercio all’ingrosso. I finanzieri hanno, infatti, scoperto che una società che opera nel settore del commercio all'ingrosso avrebbe nascosto al fisco un imponibile pari a 14 milioni di euro. Il legale rappresentante della società è stato denunciato per l'ipotesi di reato di dichiarazione infedele. La selezione del target è stata resa possibile, ha evidenziato la guardia di finanza, grazie a un’analisi di rischio basata sulle risultanze del controllo economico del territorio nonché sull’incrocio e sull’elaborazione dei dati contenuti nei diversi applicativi informatici del Corpo di ultima generazione.

Con l’evidente obiettivo di evadere i tributi dovuti la società, pur presentando la prescritta dichiarazione ai fini delle imposte dovute e dell’Iva per l’anno 2014, non aveva indicato i ricavi conseguiti. Pertanto, le Fiamme Gialle hanno preso in esame, per ricostruire il volume d’affari, la copiosa documentazione contabile ed extracontabile acquisita all’atto dell’accesso presso la sede della società.