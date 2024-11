Una società cooperativa del reggino ma che opera su tutto il territorio nazionale avrebbe evaso le imposte non presentando alcune dichiarazioni fiscali e occultando scritture e registri contabili

Le Fiamme Gialle reggine, hanno portato a termine un'accurata e complessa attività di Polizia economico-finanziaria, nei confronti di una società cooperativa, operante su tutto il territorio nazionale. Con l'evidente obiettivo di evadere le imposte, sono state omesse la presentazione di alcune dichiarazioni fiscali e occultati scritture e registri contabili obbligatori.



I finanzieri hanno preso in esame la documentazione bancaria relativa ai conti correnti intestati alla società, rilevando cospicue movimentazioni di denaro, prive di ogni giustificazione economico-contabile. L'attività ispettiva, svolta dalle Fiamme Gialle della Compagnia della Guardia di Finanza di Palmi, ha consentito di ricostruire l'effettivo volume d'affari conseguito, accertando un imponibile, nascosto al Fisco, di circa 9.300.000,00. Inoltre, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria 2 soggetti, in quanto rappresentanti legali della società, per la mancata presentazione delle prescritte dichiarazioni e per occultamento e distruzione delle scritture contabili.