Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha stabilito il 17 maggio come termine ultimo per l'approvazione del registro delle unioni civili

Reggio Calabria - "Sul tema della libertà e dei diritti civili non facciamo passi indietro. Siamo nel mezzo del percorso che porterà all' approvazione del registro delle unioni civili. C'è una data entro cui lo faremo: il 17 maggio". lo ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, durante la conferenza stampa della settimana contro il razzismo. Reggio calabria è stata scelta dalla Presidenza del Consiglio "capitale antirazzista d'Italia".

"E' una data simbolica – prosegue Falcomatà – perché in quel giorno si celebra la Giornata internazionale contro l'omofobia. Su questa vicenda i riflettori si sono accesi su di noi, e non solo a Reggio. Vogliamo le stesse attenzioni, in città e a Roma, per quanto riguarda il futuro della città. Sentiamo un peso assurdo sulle nostre spalle, a Reggio le difficoltà sono tante, i servizi essenziali sono a rischio. Chiediamo che la stessa attenzione ci sia per tutto ciò che ci troviamo ad affrontare in questo percorso che abbiamo deciso di intraprendere per amore della nostra città".