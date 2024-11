Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri di Reggio Calabria, che all'interno della sua vettura hanno scovato l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Questa l'accusa con cui è stato fermato Antonio Pezzano, 23 anni, fermato con 1,8 chili di marijuana, divisa in 6 panetti. Il ritrovamento nel corso dei normali controlli del territorio a Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Dopo la perquisizione del veicoli, i militari dell'Arma hanno perquisito anche la casa del giovane, trovando un bilancino di precisione e circa 600 euro in contanti.