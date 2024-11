Ferito e attualmente ricoverato all'ospedale Riuniti un 22enne. In corso le indagini della Polizia intervenuta sul posto

Un uomo di 30 anni è stato tratto in arresto per la sparatoria avvenuta ieri sera nel quartiere Gallico di Reggio Calabria quando un giovane è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco e ferito a una gamba. Il 22enne, residente ad Archi, è stato poi trasportato tempestivamente all’ospedale Riuniti di Reggio Calabria dove si trova attualmente ricoverato con una prognosi di 25 giorni. L'arresto è in corso di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria.

Alla base del ferimento vi sarebbero delle motivazioni di ordine personale, connesse a relazioni sentimentali di una stretta congiunta di colui che ha aperto il fuoco. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso.