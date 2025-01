I nostri incontri A Tu per Tu ci portano ogni giorno alla scoperta di nuove realtà. E ai nostri microfoni a raccontarsi e raccontarci è stato il generale comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria Cesario Totaro.

L’uomo dietro la divisa, l’umanità dietro ogni azione. La volontà di imprimere un cambiamento radicale che sia, prima di tutto, culturale. Così l’austerità della divisa lascia il passo all’identità, il timore alla fiducia e l’Arma si avvicina sempre di più ai cittadini in un dialogo di costruzione per un futuro che veda tutti dalla stessa parte, quella della legalità. Con il generale abbiamo snocciolato non dati o numeri ma traguardi e sogni umanizzando quel percorso che spesso vede gli uomini e le donne dell’Arma impegnati in attività repressive.

«Entriamo nelle case portando cultura ed entriamo non sfondiamo, questo è il vero cambiamento». Dai quartieri difficili della periferia reggina fino ai luoghi simbolo della ‘ndrangheta. Così la fiamma dell’Arma vuole restituire ai cittadini un territorio sano che sradichi preconcetti che vedono Reggio e la sua provincia come un luogo perduto culla della criminalità organizzata. Un percorso in salita che vede i carabinieri pronti e, come sempre, in prima linea.