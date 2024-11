Il Comune di Reggio Calabria ha scongiurato il fallimento dell'azienda di trasporto pubblico sottoscrivendo l'aumento di capitale

E' stato scongiurato il fallimento del'Atam, l'azienda di trasporto pubblico reggina. Il Comune, infatti nella tarda serata di ieri ha sottoscritto l’aumento di capitale. Con una delibera votata ad un'unanimità, il Consiglio comunale disponeva la cessione all'azienda di trasporto pubblico di beni immobili per un valore di circa 7,4 milioni di euro, ovvero l’area di Largo Botteghelle, sede dell’Amministrazione Atam e l’area ed i fabbricati di via Foro Boario.In questo modo sono state ripianate le perdite di 6,9 milioni ed è stata ricostituita la cifra del capitale sociale di 500 mila euro. Per scongiurare la procedura fallimentare, l'Azienda aveva già chiesto la riduzione delle spese per il personale, il riconoscimento dei debiti da parte della Regione Calabria e la relativa certificazione ministeriale e, infine, l’accordo con i creditori.