ll giovane era già noto alle forze dell’ordine per deturpamento di edifici

Alla vista delle Volanti ha cercato di scappare ma è stato prontamente individuato e fermato dagli Agenti della Polizia di Stato l’autore dell’imbrattamento del portone principale della Chiesa di Piazza Carmine.



All’una di notte del 14 maggio personale delle Volanti, durante il normale controllo del territorio, ha notato un soggetto intento ad imbrattare, con vernice spray di colore verde, il portone principale della Chiesa. L’uomo alla vista degli agenti ha cercato di scappare ma è stato immediatamente fermato ed identificato come residente a Lazzaro di Motta San Giovanni con alle spalle precedenti per deturpamento di edifici.



L’interessato, trovato in possesso di uno zainetto contenette diverse bombolette di vernice spray che sono state sequestrate, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di imbrattamento.

Sul punto, si esclude in toto l’ipotesi della riconducibilità dell’episodio ad ambienti di area anarchica così come apparso in alcune testate giornalistiche locali.

Secondo la polizia, i positivi riscontri si inquadrerebbero in un contesto di più ampia portata, a seguito di episodi diversi in danno di istituzioni ecclesiastiche della città.