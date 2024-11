La nave militare tedesca arriverà oggi pomeriggio nel porto di Reggio Calabria. A bordo 335 uomini, 148 donne e 61 minore anche non accompagnati

Reggio Calabria - In arrivo, oggi pomeriggio, nel Porto di Reggio Calabria, una nave militare tedesca con a bordo 544 migranti in particolare sono presenti 335 uomini, 148 donne e 61 minori, anche non accompagnati. Le attività di primo soccorso ed assistenza, coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria, saranno prestate dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, dal Comune Capoluogo, dalla Provincia, dalla Capitaneria di Porto, dall’Azienda Ospedaliera e dall’USMAF, dal SUEM 118, dalle Associazioni di volontariato, dal coordinamento ecclesiale e dalla Croce Rossa italiana. Al momento dello sbarco i migranti verranno sottoposti alle prime cure sanitarie da parte del personale medico presente sul posto. Di questi una parte sarà ospitata nella regione Calabria, mentre i restanti migranti saranno trasferiti in strutture in base al Piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno.