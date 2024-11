È partita la macchina dei soccorsi organizzata ieri nel corso di una riunione dal prefetto Claudio Sammartino. Sono stati segnalati 50 casi di scabbia e uno di malaria

Reggio Calabria - E' giunta al porto di Reggio Calabria la nave Espero della Marina Militare con a bordo circa 600 migranti. Si tratta di 104 donne, 322 uomini e 191 minori di varie nazionalità dell'Africa centrale, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Eritrea, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia e Sudan.

Le condizioni di salute sembrano discrete anche se sono stati segnalati una cinquantina di casi di scabbia e uno di malaria. Un uomo, di origine somala, è stato fatto scendere per primo, avvolto in una coperta, dall’unità della Marina Militare ed è stato ricoverato negli Ospedali riuniti di Reggio dove saranno svolti tutti gli accertamenti necessari per confermare la diagnosi di malaria.

Ai migranti, appena sbarcati, sono stati garantiti sulla banchina i servizi di primo soccorso e assistenza. 520 partiranno a bordo di alcuni pullman, in attesa nel piazzale antistante il porto, che li condurranno in Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche e Toscana, mentre 90 resteranno a Reggio.