I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in città e a Villa San Giovanni con una squadra supportata da una autobotte

Nella notte i Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria sono stati impegnati a estinguere due incendi di autovetture avvenuti il primo alle ore 00:45 a Villa San Giovanni in via Lavolta ed il secondo alle ore 05:47 a Reggio Calabria in via Diramazione Barreca secondo tronco.

In entrambi gli incendi sono state coinvolte due autovetture ed i Vigili sono dovuti intervenire con una squadra supportata da una autobotte.

L’intervento dei Vigili è valso a confinare gli incendi ed evitare che gli stessi si potessero propagare.