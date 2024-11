Un incendio ha distrutto questa notte il locale Zero glutine life, pizzeria, pasticceria e tavola calda con sede nella centralissima via del Torrione a Reggio Calabria. Erano le 2.47 della notte quando l'allarme è scattato alla centrale dei vigili del fuoco. Immediato l'intervento di ben tre squadre più supporto che sono ancora al lavoro per il totale spegnimento del rogo. In fase di accertamento le cause che hanno determinato l'incendio che ha totalmente distrutto il locale, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.

Su posto questa mattina anche la polizia scientifica per recuperare ogni traccia utile a scoprire l'origine delle fiamme.

È significativo che il rogo sia avvenuto esattamente ad un mese dall'apertura del locale, che prometteva di poter fornire un importante servizio a coloro che soffrono di celiachia, grazie a prodotti sempre freschi. Allo stato, sebbene non si azzardi ancora alcuna ipotesi ufficiale, non si esclude possa trattarsi di fatti doloso. E ciò lascerebbe supporre la mano del racket, mai doma a Reggio Calabria.

L'intervista a Giovanni Santoro, presidente di Confcommercio Reggio Calabria (di Angela Panzera):