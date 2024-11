Alleanza Calabrese aveva organizzato una messa in ricordo di Benito Mussolini e di tutti i caduti della Repubblica di Salò. La Curia interviene dopo le polemiche: 'Meglio evitare strumentalizzazioni'

Oggi a Reggio Calabria doveva tenersi una messa, organizzata da Alleanza calabrese, per ricordare Mussolini e tutti i caduti della 'Repubblica sociale italiana'. Una celebrazione che aveva provocato la reazione di tanti politici, e della gran parte dell'opinione pubblica. Proteste che hanno spinto la Cura ad annullare la messa, per 'evitare strumentalizzazioni'.



"Preso atto delle dichiarazioni rese per solennizzare l'evento - si legge nel comunicato della curia reggina - dispone che, pur essendo lecito celebrare la Santa Messa in suffragio dei defunti, per l'occasione, la Celebrazione venga sospesa per la strumentalizzazione della stessa per fini politici".