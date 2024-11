Dato alle fiamme l'ingresso dell'azienda vinicola Tramontana, storico marchio calabrese, con sede a Gallico. Indagano i carabinieri

È stata una notte di fuoco quella appena trascorsa nella zona di Gallico, periferia nord di Reggio Calabria. Dopo l’episodio che ha visto 13 colpi di arma da fuoco contro la vetrina del supermercato Lidl, ecco una notizia che desta ancor più scalpore: ignoti, infatti, hanno appiccato un incendio all’ingresso della casa vinicola Tramontana, ubicata proprio a Gallico.

Il suo titolare, Ninni Tramontana, è il presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, nonché patron di una delle più importanti aziende vitivinicole dell’intera Calabria.

La notizia – rilanciata sul sito ildispaccio.it – crea non poca preoccupazione per questa escalation di atti intimidatori in un quartiere di recente interessato anche dall’attività della Dda di Reggio Calabria, con gli arresti avvenuti per l’omicidio Canale.

Su quanto accaduto all’azienda Tramontana sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria e dei militari della locale stazione. Si dovrà procedere ad accertare innanzitutto le modalità effettive con cui l’incendio sia stato appiccato e poi cercare di recuperare qualche immagine degli impianti di videosorveglianza che abbiano potuto riprendere il gesto dei balordi.

