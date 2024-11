Un piccolo jet è uscito fuori pista durante la fase di atterraggio presso l'aeroporto dello stretto di Reggio Calabria. Passeggeri tutti illesi

Alle 12,20 circa di oggi, un piccolo aereo Piaggio P180, per cause in corso di accertamento da parte delle competenti autorità, è uscito fuori pista durante la fase di atterraggio presso l’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria. Immediato l’intervento delle squadre aeroportuali dei Vigili del Fuoco, giunte sul posto nel giro di pochissimi secondi, che hanno provveduto immediatamente ad isolare l’area e mettere in sicurezza gli otto occupanti del velivolo, fortunatamente tutti illesi.