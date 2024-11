Disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte del piccolo e ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti

È nato tre giorni fa, ma la sua vita è durata lo spazio di un respiro. È accaduto agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove un neonato è deceduto subito dopo il parto. Non si conoscono ancora le cause che hanno condotto alla morte del piccolo e proprio per questo il pm di turno della Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia sulla salma del neonato.



Subito dopo il fatto, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Reggio Calabria che hanno provveduto a raccogliere i primi elementi utili alle indagini. In questo frangente, da quel che si apprende, si è ancora in una fase conoscitiva dell'inchiesta, proprio per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Successivamente si potrà poi eventualmente procedere ad appurare se la morte del piccolo sia stata solo una tragica fatalità inevitabile o se possano riavviarsi eventuali responsabilità.