I soggetti denunciati avrebbero rilasciato autocertificazioni non veritiere ottenendo così agevolazioni nei servizi di mense e trasporti scolatici

Nell’ambito dell’attività istituzionale effettuata in materia di spesa pubblica, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno dedicato particolare attenzione alle agevolazioni richieste per il servizio delle mense e dei trasporti scolastici.



I controlli eseguiti sul territorio hanno consentito di rilevare numerose irregolarità: 36 autocertificazioni esaminate sono risultate non veritiere in quanto sono state rilevate l’omessa indicazione dell’effettivo numero di componenti del nucleo familiare; l’omessa indicazione di parte dei redditi percepiti; le false indicazioni sulla situazione anagrafica per consentire di abbattere il reddito complessivo familiare nonché l’omessa indicazione del patrimonio immobiliare.