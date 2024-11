Perseguitavano con pesanti ritorsioni i loro clienti, soprattutto giovani, per costringerli a pagare subito gli acquisti. Due gli obblighi di firma

Reggio Calabria - Colpo al narcotraffico in riva allo stretto. Arresti e sequestri contro una banda di presunti spacciatori. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria , dalle prime luci dell'alba, stanno dando esecuzione a sei misure di custodia cautelare e due obblighi di firma presso la polizia giudiziaria, emesse dal gip del tribunale reggino su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 8 persone ritenute responsabili di spaccio di droga nella città capoluogo.



Sequestrati oltre quattro chili di sostanza stupefacente di vario genere, che, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato illeciti guadagni per oltre 20 mila euro.



Le indagini, nate da ordinarie attività di controllo del territorio, sono state condotte anche mediante intercettazioni telefoniche che hanno consentito di raccogliere ulteriori elementi di prova a carico dei responsabili.



Lo scenario emerso ha evidenziato una forte ramificazione nella zona degli spacciatori che prediligevano le sale giochi e le centrali piazze frequentate da giovanissimi acquirenti. Alcuni di questi sono stati addirittura minacciati di gravi ritorsioni per non aver provveduto a saldare, in tempi rapidi, l'acquisto di droga.