Due uomini, con il volto coperto da caschi integrali, hanno sparato contro un' autovettura per portare via circa 40mila euro

Reggio Calabria – Rapina con sparatoria in pieno centro a Reggio Calabria. Due uomini a bordo di uno scooter e con il volto coperto da caschi integrali, si sono avvicinati ad un Suv che stava percorrendo via Generale Tommassini e hanno sparato alcuni colpi di pistola contro il lunotto posteriore. A bordo della vettura c’erano i titolari, un uomo e sua moglie, di un distributore di benzina che, come ogni lunedì, si stavano recando in banca per depositare l’incasso della settimana. I malviventi, che evidentemente conoscevano bene il percorso, hanno approfittato del traffico per assalire l’autovettura e portare via la borsa con il bottino di circa 40mila euro. La donna è rimasta ferita da alcune schegge di vetro. Sul psto è subito intervenuta la polizia che sta indagando sull’accaduto.