A bordo della nave 'Bourbon Argos' 263 uomini, 85 domme e 3 minori. I migranti saranno trasferiti in strutture in base al Piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno

E' giunta nel porto di Reggio Calabria la nave "Bourbon Argos" con a bordo 351 migranti, di cui 263 uomini, 85 donne (di cui 1 in stato di gravidanza) e 3 minori, di varie nazionalità.

I migranti verranno sottoposti alle prime cure sanitarie da parte del personale medico presente sul posto e assistiti dalle Associazioni di volontariato.

Al termine delle operazioni i migranti saranno trasferiti in strutture in base al Piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno.