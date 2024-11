Il titolare, un 34enne di Ardore, è stato denunciato. L’area occupata dall’attività, del valore di 100 mila euro, è stata sequestrata

Avrebbe effettuato demolizioni di auto senza la prescritta autorizzazione. Per tali ragioni, i Carabinieri del gruppo di Locri e personale del Noe di Reggio Calabria, hanno denunciato un 34enne di Ardore (Rc), titolare di una ditta di autoricambi, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e ricettazione.

Inoltre, come riporta l’Agi, durante un controllo nella sua azienda, è stata rinvenuta a un'autovettura rubata. L'intera area occupata dall’attività, del valore di oltre 100.000 euro, è stata sequestrata.