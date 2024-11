I Carabinieri della compagnia di Reggio hanno tratto in arresto due persone, già note alle forze dell'ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti, all'interno di un circolo privato

I militari dell'Aliquota Radiomobile, durante una perquisizione all'interno del circolo privato gestito da G.C, ferroviere 54enne con precedenti per detenzione di droga finalizzata allo spaccio, hanno ritrovato 20 grammi di marijuana suddivisa in 4 dosi, 7 grammi di cocaina suddivisa in 8 dosi, e 1000 euro in contanti, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. Insieme all'uomo fermata anche la compagna, L.M., disoccupata, anche lei con precedentri. I due sono stati fermati ed è stato disposto il fermo ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.