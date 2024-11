A seguito di perquisizione nell'abitazione dell'uomo, recuperato altro munizionamento. Disposti gli arresti domiciliari

Nella mattinata odierna i militari dell’Aliquota Radiomobile del Norm, diretto dal tenente Alessandro Bui hanno arrestato un 61 enne di Reggio Calabria ma dimorante a Calanna. L’uomo, Giovani Ventura, a seguito di un normale controllo alla circolazione stradale ha esternato un certo nervosismo. I militari, insospettiti da tale atteggiamento, hanno deciso di sottoporre a perquisizione l’uomo e l’Ape 500 che guidava.

Quindi, in un marsupio nascosto sotto il sedile del conducente, hanno rinvenuto una pistola a tamburo, senza marca, priva di matricola, carica con 6 cartucce cal 7.65 nonché 42 cartucce cal. 7.65. La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo ha consentito di recuperare altre 50 cartucce cal. 7.65 che aveva nascosto in un mobile della casa.

Al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari così come disposto dal pm di turno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Sono in corso accertamenti da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile per verificare sia la provenienza dell’arma che le motivazioni per le quali l’uomo girasse armato per le vie della città dello Stretto.