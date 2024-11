La giovane sarebbe stata avvicinata dal ragazzo con la falsa promessa di ottenere un biglietto ferroviario per raggiungere Roma

Avrebbe tentato di abusare di una ragazza minorenne somala ospite come lui di una struttura di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale di Reggio Calabria. L'uomo, un cittadino del Gambia, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti per tentata violenza sessuale e lesioni personali. La giovane sarebbe stata avvicinata dal ragazzo con la falsa promessa di ottenere un biglietto ferroviario per raggiungere Roma. Dopo averla svegliata all'alba l'avrebbe indotta ad eludere la sorveglianza della struttura prospettandole la possibilità di prendere insieme un autobus per raggiungere la stazione. Una volta giunti alla stazione, il ragazzo l'avrebbe condotta in una zona isolata e raggiunto un treno in sosta avrebbe tentato prima di baciarla, poi di strapparle i vestiti. Approfittando di un momento di distrazione del ragazzo causato da alcuni passanti, la ragazza è riusciti a fuggire ed a raggiungere un connazionale.