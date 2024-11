Durante la successiva perquisizione domiciliare ad opera dei militari della gdf e delle unità cinofile, rinvenuta altra droga. I soldi erano nascosti in pacchetti di sigarette

Due giovani, uno di nazionalità italiana e l'altro originario del Marocco, sono stati arrestati a Reggio Calabria dalla Guardia di finanza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, poco più che maggiorenni, sorpresi in compagnia di una terza persona rivelatasi un acquirente, sono stati identificati, perquisiti e trovati, uno in possesso 5 grammi di marijuana e di un pizzino con la contabilità giornaliera, e l'altro di una dose di cocaina e 117 euro in monete e banconote di piccolo taglio.

!banner!

Allargata la perquisizione al luogo dove i due stazionavano, con l'ausilio di unità cinofile fatte intervenire sul luogo - riporta l'ansa, sono stati trovati 700 euro in contanti nascosti in alcuni pacchetti di sigarette, altri 5 grammi di cocaina divisa in 13 dosi e 220 grammi di marijuana suddivisa in 46 involucri, assieme ad una carta di credito prepagata.