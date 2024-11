Il ferito non dovrebbe essere in pericolo di vita. Al vaglio della polizia la posizione di un'altra persona presente al momento della lite

Ancora un episodio di tensione a piazza Sant’Agostino, nel cuore del centro città di Reggio Calabria. Questa volta sono dovute intervenire le volanti della vicina questura di Reggio, per sedare una lite tra cittadini di nazionalità rumena.

La situazione è sfuggita di mano nel momento in cui una delle persone presenti ha colpito un’altra con un fendente ferendola.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi e la persona rimasta ferita non verserebbe in pericolo di vita, sebbene siano in corso più approfonditi accertamenti per stabilire le sue esatte condizioni.

Intanto, un cittadino rumeno è stato condotto negli uffici della questura reggina e la sua posizione è al vaglio dei poliziotti che stanno ricostruendo l’esatta dinamica di quanto avvenuto.