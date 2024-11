Di nessun ferito ma con consistenti danni ad alcuni box laterali non adibiti a vendita, è il bilancio del grosso incendio divampato alle prime ore dell’alba di oggi nel lato monte del mercato ortofrutticolo di Mortara, nella zona Sud di Reggio Calabria.

Le fiamme hanno riguardato anche i cumuli di cassette vuote e i cassonetti in cui normalmente raccogliamo i rifiuti differenziati, dunque legno, plastica e cartone da imballaggio, in attesa che la ditta, che gli stessi operatori pagano, venga a ritirarli. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Le cause sono, come sempre, in corso di accertamento. Sussiste, dunque, la possibilità che sia stato un incendio doloso.

«Purtroppo temiamo che questo incendio sia stato appiccato per danneggiare noi commercianti, anche se non sappiamo da chi. È bene ribadire – dichiara Domenico Agliarà, presidente cooperativa Ortofrutticola Ora Reggio Calabria – che da anni chiediamo di essere regolarizzati e che, anche in questo frangente siamo in attesa di un incontro con il sindaco ff del comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, al quale abbiamo fatto avere la documentazione e che attendiamo ci convochi dopo avere parlato con il Prefetto. Ci domandiamo e domandiamo ai nostri politici perché non si voglia completare il mercato e quali interessi possano mai contare di più rispetto alla necessità di ristabilire la legalità e poi vigilare per mantenerla. Ci chiediamo quali interessi ci siano, visto che riportare ordine in questa vasta zona, oggi piena di criticità ma anche molto appetibile, non arrecherebbe altro se non benefici alla cittadinanza residente, all’Amministrazione e alla Città intera», conclude Domenico Agliarà, presidente cooperativa Ortofrutticola Ora Reggio Calabria.