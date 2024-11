Il movimento Reggio Non Tace ha inviato una missiva la presidente della Giunta regionale contenente 2000 firme, per chiedere, al più presto, l’istituzione del registro tumori in Calabria

Reggio Calabria - 2000 firme per l’ istituzione del registro tumori. Reggio Non Tace ha indirizzato una missiva con le 2000 firme al Presidente della Giunta Regionale e a tutti i politici interessati, per chiedere che la Calabria si doti al più presto di questo importante strumento. La Regione Calabria, infatti, non si è ancora dotata del registro che è invece attivo in quasi tutte le regioni e province italiane. In realtà il registro in Calabria era stato disciplinato da una delibera della giunta del 25 marzo 2010. Progetto mai portato a termine.

La lettera:

Al Presidente p.t. della Giunta Regionale della Calabria

All’Assessore p.t. all’Ambiente della Regione Calabria

All’Assessore p.t. alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Calabria

Al Dirigente Generale p.t. del Dipartimento regionale della Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Al Dirigente Generale p.t. del Dipartimento regionale Politiche dell’Ambiente

Al Direttore Generale p.t. dell’Arpacal

Al Commissario (già Presidente) legale rappresentante p.t. della Provincia di Reggio Calabria

Al Direttore p.t. dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Reggio Calabria

Illustrissimi,

chiedendo formalmente di incontrarVi, nel più breve tempo possibile, per la consegna cartacea, in allegato alla presente Vi anticipiamo, via pec (il file è disponibile per il download a questo indirizzo – http://www.reggionontace.it/*****) , la PETIZIONE PER LA CONCRETA ISTITUZIONE DEI REGISTRI DEI TUMORI con allegate tutte le 2022 firme raccolte in poche settimane.

Sottoponiamo, quindi, alla Vostra attenzione le richieste di numerosi cittadini che hanno sottoscritto la petizione per la concreta Istituzione ed operatività dei Registri dei Tumori nella Regione Calabria e nelle sue province

Invitando ciascuno per quanto di competenza, come stabilita dalla legge, a:

1) redigere i piani di caratterizzazione ambientale nelle diverse matrici dell’aria, dei corpi idrici superficiali e sotterranei, discariche e impianti di smaltimento rifiuti, dell’amianto e degli interventi di bonifica ambientale;

2) reperire le risorse umane da assegnare agli organismi regionali deputati alle procedure amministrative riguardanti l’istituzione dei registri tumori e il monitoraggio, analisi epidemiologica dei siti ambientali e la bonifica dei siti inquinati;

3) gestire le informazioni in rete ed, a tal fine, erogare alle strutture ospedaliere ed ai medici di base servizi applicativi avanzati di rete a larga banda, attrezzature informatiche (Hardware e reti dati e TLC PC, HW, SW), strumenti base per l’organizzazione ed il funzionamento del sistema. Con il conseguente adeguamento dei locali/impianti, installazione e messa in rete, acquisizione risorse fisiche, collaudo ed installazione operativa; selezione, formazione ed addestramento del personale.

4) estendere a tutto il territorio calabrese il progetto “MIAPI”, (Monitoraggio e Individuazione delle aree potenzialmente inquinate nelle regione Obiettivo Convergenza);

5) richiedere ai Ministeri competenti di programmare specifiche indagini epidemiologiche sui siti inquinati;

6) dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all’art. 12 D.Lgs. 179/2012 attivando il Fascicolo Sanitario Elettronico ed il Registro Epidemiologico regionale e i sistemi di sorveglianza nel settore sanitario (Registri di mortalità, di tumori, di altre patologie e di trattamenti)

Inoltre, in attesa del concreto ed effettivo funzionamento dei “REGISTRI” sopra indicati, si chiede, a chi di competenza, di obbligare, sin da ora, tutto il personale medico e sanitario, di qualsiasi livello e struttura, a comunicare alle ASP, nel rispetto delle regole di riservatezza: il tipo di cancro diagnosticato, il nome, l’indirizzo, l’età e il sesso del malato, le condizioni cliniche in cui si trova, i trattamenti che ha ricevuto e sta ricevendo e l’evoluzione della malattia.

Certi della Vostra attenzione rimaniamo in attesa di cortese sollecito riscontro, attraverso il nostro indirizzo p.e.c.

ReggioNonTace

