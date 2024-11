Su proposta del Presidente Oliverio e dell’Assessore allo Sviluppo economico Carlo Guccione, è stata anche approvata la proposta di ‘Piano di azione per lo sviluppo dell’Area di Gioia Tauro’

Nella riunione di Giunta che si è tenuta oggi, su proposta del Presidente Oliverio e dell’Assessore allo Sviluppo economico Carlo Guccione, è stata anche approvata la proposta di “Piano di azione per lo sviluppo dell’Area di Gioia Tauro” che promuove diverse linee d’ intervento, tra le quali, il mantenimento e lo sviluppo del “transhipment”. A tale misura – informa una nota dell’Ufficio stampa - sono stati destinati 4,2 milioni di euro di risorse regionali, di cui tre milioni a valere sulla legge regionale n. 12/2015 e 1,2 milioni derivanti da economie del precedente Piano, già nella disponibilità dell’Autorità Portuale. A tali risorse, inoltre, si aggiungeranno almeno altri tre milioni di euro dell’Autorità portuale. Sulla base della proposta approvata in Giunta, il Dipartimento “Lavoro e sviluppo economico”, di concerto con l’Autorità portuale, dovrà elaborare il Piano definitivo e l’accordo di programma quadro per l’attuazione degli interventi. Il Piano definitivo, ai fini dell’operatività, sarà trasmesso alla competente commissione consiliare.