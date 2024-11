Con la notifica della delibera del 21 maggio 2015 sono decaduti dalle funzioni gli attuali dirigenti in organico al Dipartimento che saranno ricollocati attraverso procedure di mobilità in altri settori

«Cambiano da oggi gli assetti e la riorganizzazione dell'assessorato allo Sviluppo economico, Lavoro, formazione e politiche sociali. Con la notifica della delibera 138 del 21 maggio 2015 (approvazione dell'organigramma provvisorio del dipartimento Sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali) sono decaduti dalle funzioni gli attuali dirigenti in organico al Dipartimento che saranno ricollocati attraverso procedure di mobilità in altri settori». È quanto si afferma in un comunicato dell'ufficio stampa della giunta regionale. «Nelle more che si avvii la riorganizzazione della struttura burocratica della Regione – è detto ancora nella nota – abbiamo adottato un atto deliberativo che ci ha permesso di avviare la riorganizzazione del dipartimento "Sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali".

«È la prima volta nella storia della Regione che viene attuato un provvedimento di rotazione dei dirigenti che troverà un suo più ampio compimento nella riorganizzazione della struttura regionale anche attraverso l'applicazione del decreto anti corruzione. Quello in atto è un processo riorganizzativo fortemente voluto dal presidente Oliverio e, per quanto riguarda il processo anticipatorio del dipartimento Sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali, voluto dall'assessore Carlo Guccione. Si avvia così un processo – conclude il comunicato – che porterà a un maggiore capacità da parte della pubblica amministrazione regionale nel rispondere alle esigenze di trasparenza e di efficienza dei cittadini calabresi».