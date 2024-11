La tragedia lungo la statale 19 che conduce a Montalto. Sul posto la polizia provinciale

Tragico incidente nella notte a Settimo di Rende. Una giovane di 24 anni, Sara Di Pietro Martire, originaria di Sellia ma residente a Rende, è stata investita a Settimo di Rende, lungo la statale 19 che conduce a Montalto Uffugo. Secondo quanto si è appreso la giovane stava camminando sul ciglio della strada in un punto poco illuminato, nei pressi di una farmacia, quando è sopraggiunta un’Audi A3 di colore bianco guidata da un giovane che l’ha investita. La ragazza dopo l'urto sarebbe stata scagliata a circa dieci metri di distanza ed avrebbe riportato divetse fratture. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Il guidatore si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Nonostante la corsa in ospedale però, la ragazza ha perso la vita. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia provinciale.

Salvatore Bruno