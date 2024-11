Il gip ha convalidato il fermo di Francesco Attanasio, reo confesso di aver ucciso il giovane per un debito che non poteva restituire

È stato convalidato dal gip del Tribunale di Cosenza il fermo di Francesco Attanasio, 33 anni, reo confesso dell'omicidio di Damiano Galizia, 31 anni, il cui corpo è stato trovato in un'abitazione di contrada Dattoli di Rende (CS) il 2 maggio scorso. Attanasio, come da lui stesso dichiarato agli inquirenti, avrebbe ucciso Galizia a causa di un debito di 17.000 euro che non poteva restituire alla vittima.

Sarebbe stato proprio Attanasio a far ritrovare ai poliziotti una grande quantità di armi, rinvenute il 27 aprile scorso in un box di Quattromiglia di Rende, in uso proprio a Damiano Galizia, originario di San Lorenzo del Vallo (Cs). Attanasio ha pero' affermato di non essere a conoscenza del materiale depositato nel box dalla vittima e di aver segnalato solo che vi fosse qualcosa di sospetto al suo interno. Proprio il 2 maggio, giorno in cui è stato trovato il suo corpo, Galizia era diventato padre. (AGI)