Aveva in auto alcune dosi di marijuana, scoperte dai carabinieri della compagnia di Rende nel corso di un controllo effettuato a carico di un 34enne all'interno di un veicolo parcheggiato in Contrada Padula di San Pietro in Guarano.

L'esito della perquisizione

Dopo aver rinvenuto lo stupefacente, i militari agli ordini del comandante Chiara Soldano, hanno allora esteso la perquisizione a casa dell'uomo, residente a Rende, dove sono stati rinvenuti circa un chilo e duecento grammi di marijuana e 356 grammi di hashish. Sequestrati anche bilancini di precisione per pesare lo stupefacente e buste di plastica occorrenti per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato.

Disposti i domiciliari

La sostanza illecita, se venduta al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 18mila euro. Il 34enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza.