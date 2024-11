Un disoccupato di Rende è stato trovato in possesso di oltre 300 grammi di marijuana, circa 35 grammi di hashish suddivisa in diverse dosi, olio di resina oltre ad un vero e proprio kit per lo spaccio, composto da materiale per il confezionamento e bilancino di precisione.

La droga è stata trovata in casa dell'uomo dopo una perquisizione della Squadra mobile di Cosenza, insieme alle unità cinofile della questura di Vibo Valentia, insieme a 6360 euro tale da far presumere che fosse provento dell’attività illecita. L'uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e poi, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cosenza, sottoposto agli arresti domiciliari.