Una donna di 48 anni, residente a Castrolibero, è stata investita da un'auto a Rende, in Via Ciro Menotti, nel tratto a nord rispetto all'incrocio con Via Fratelli Bandiera, nel cuore di Commenda. Secondo una prima ricostruzione della dinamica effettuata dalla polizia municipale, la malcapitata stava attraversando la strada proprio mentre sopraggiungeva una Ford che l'ha colpita in pieno. Il conducente del veicolo, un 34enne, si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L'episodio si è verificato nella serata di oggi, 9 gennaio, poco dopo le 19,30. La donna è stata accompagnata all'ospedale dell'Annunziata in ambulanza. Secondo quanto si è appreso avrebbe riportato diverse ferite e fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.