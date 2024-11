All'interno dell'abitazione ritrovati un revolver ed una pistola successivamente sequestrate

I carabinieri di Rende hanno denunciato in stato di libertà, a San Pietro in Guarano, un uomo con l'accusa di furto e di detenzione abusiva di armi da fuoco. In casa dell'uomo, che si è anche reso responsabile del furto di un cellulare, sono state trovate nascoste su un balcone, una pistola lanciarazzi calibro 22 e un revolver con sei proiettili. Le armi e le munizioni sono state sequestrate.

Francesco Pirillo