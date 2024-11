Il comune di Rende ha ricevuto ulteriori finanziamenti riguardanti il Piano di azione per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani

Il Comune di Rende, in qualità di Comune Capofila del Distretto Socio-Assistenziale di Rende del quale fanno parte anche i comuni di (Castiglione Cosentino, Castrolibero, Marano Marchesato, Marano Principato, Rose, San Fili, San Pietro in Guarano e San Vincenzo La Costa), ha ricevuto la notizia riguardante l’approvazione del Piano di Azione e Coesione Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti. Il Comitato Operativo per il Supporto all’Attuazione ( C. O. S. A. ), infatti, ha esaminato il Piano di Intervento sviluppato e proposto appunto dal Distretto Socio-Assistenziale di Rende e ha annunciato che gli esiti relativi all’istruttoria risultavano essere più che soddisfacenti.

Il Comitato Operativo ha, quindi, concesso un finanziamento pari ad Euro € 494.476,00. Le risorse stanziate per il detto finanziamento si inquadrano all'interno dell'obiettivo europeo denominato ( Convergenza ) il quale si pone come finalità quello di potenziare nei territori ricompresi nelle 4 regioni interessate, tra cui la Calabria, l'offerta dei servizi all'infanzia ( 0-3 anni ) e gli anziani non autosufficienti ( over 65 ), cercando di ridurre l'attuale divario d'offerta rispetto al resto del Paese.

"Possiamo tranquillamente affermare di aver svolto un eccellente lavoro - dichiara l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rende Ida Bozzo - assieme a tutti i colleghi Assessori dei Comuni compresi nel Distretto Socio-Assistenziale di Rende”.

“Oggi possiamo certamente affermare che - continua l'Assessore Bozzo - quando si riesce a programmare in tempo utile e bene importanti progetti come questi ed in campo vi è una squadra affiatata di persone che operano tutti in linea con gli obbiettivi stabiliti si hanno eccellenti possibilità di raggiungere i risultati prefissati. Le risorse oggetto di riparto in questa iniziativa progettuale rappresentano un importante occasione per sostenere l’avvio dei nuovi servizi, oltre che per rimuovere gli ostacoli e i vincoli per il mantenimento e il potenziamento di tutti i servizi già esistenti”.

“Questo per noi significa - va avanti l'Assessore Bozzo - che abbiamo intrapreso la strada giusta e dobbiamo continuare a proseguire, tutti assieme, su questo cammino utilizzando tutte le occasioni che si presentano di volta in volta per attirare nel nostro territorio più finanziamenti possibili in modo tale da migliorare sempre più la qualità dei servizi. Adesso dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi e le nostre attenzioni - conclude Ida Bozzo - alla predisposizioni di tutti i successivi atti burocratici al fine di spendere a breve i finanziamenti ottenuti in maniera tale che quanto prima vedremo realizzati tutti i progetti sovvenzionati con l'evidente beneficio in termini sia di qualità che di servizi presenti su tutto il nostro territorio ".