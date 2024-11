Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che ha coinvolto un veicolo Peugeot ed una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato in ambulanza all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza per vari traumi e contusioni. Non è in pericolo di vita. L'episodio si è verificato nella serata di oggi, 16 aprile, poco prima delle ore 23 a Rende, in Via De Chirico, nella frazione di Saporito. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti della dinamica e gli addetti della Deam Sud per la pulizia dell'asfalto dai detriti ed il ripristino della carreggiata.

Scontro frontale senza conseguenze

Sempre in Via De Chirico, nella notte, si è poi verificato un secondo incidente, uno scontro frontale tra una Panda del servizio di vigilanza Securpol e una Nissan Micra. La collisione è avvenuta nei pressi di un distributore di benzina. Ingenti i danni per le vetture ma non si registrano conseguenze per le persone. Infine un'auto, per ircostanze in corso di accertamento, si è ribaltata in Via Longeni, nella zona dell'Università della Calabria. Il guidatore è riuscito a venire fuori dall'abitacolo ed a chiamare i soccorsi