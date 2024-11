L'incidente si è verificato nel pomeriggio. L'uomo era impegnato in delle attività di tinteggiatura. Sul posto, per gli accertamenti del caso si sono portati i carabinieri della locale stazione e della Compagnia

Un grave incidente sul lavoro si è verificatosi nel pomeriggio a Rende. Secondo quanto si è appreso una persona ha infatti perso la vita. Si tratta di un operaio di 62 anni, impiegato in un’azienda con sede nella zona industriale di contrada Lecco.

Proprio all’interno dell’azienda, ospitata in un capannone, mentre era su un ponteggio per delle attività di tinteggiatura, sarebbe precipitato al suolo. Sul posto, sono giunti immediati i soccorsi e il lavoratore è stato portato nell'ospedale di Cosenza dove è morto poco dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviate le indagini per stabilire le cause dell'incidente.