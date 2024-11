Da qualche giorno un venditore ambulante senegalese di 44 anni si aggirava per le strade del centro di Rende, tra Commenda e Quattromiglia, importunando le ragazze di passaggio o sedute ai tavolini dei bar, nel tentativo di palpeggiarle. In qualche caso si è avventurato addirittura in qualche negozio, mettendo le mani addosso alle commesse. Superato il primo momento di smarrimento alcune delle vittime hanno avvisato i carabinieri. E nel pomeriggio l’uomo è stato rintracciato e trattenuto dai militari nella caserma della compagnia. Secondo quanto si è appreso, sarebbero state formalizzate a suo carico almeno otto denunce. Dovrà rispondere di violenza sessuale. Nei suoi confronti è stato proposto anche il provvedimento del Foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Rende.