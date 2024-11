I tre ragazzi, tra cui un 16enne, avrebbero fatto esplodere da una pistola giocattolo ad aria compressa pallini in plastica, colpendo e costringendo il conducente del mezzo a fermare la corsa

I carabinieri di Rende hanno deferito in stato di libertà tre ragazzi, un 20enne, un 19enne e una 16enne per i reati di violenza privata aggravata e interruzione di un servizio di pubblica utilità . I militari hanno accertato che i giovani passeggeri di un autobus di linea del Consorzio Autolinee di Cosenza, hanno fatto esplodere, da una pistola giocattolo ad aria compressa, pallini in plastica, colpendo il conducente del mezzo, costringendolo a fermare la corsa dell'autobus, per circa 40 minuti, causando disservizi e ritardi.

Francesco Pirillo