Campagna di prevenzione attivata dalla polizia municipale

Sulle strade del comune di Rende saranno incrementati i controlli sulla velocità, anche con l’ausilio di apparecchiature elettroniche. Lo rende noto il comandante della polizia municipale Vincenzo Settino in un comunicato diffuso dall’amministrazione. «L’arteria stradale maggiormente interessata – si legge nella nota - sarà il tratto urbano della statale 107, già teatro di tanti incidenti stradali anche con esiti gravissimi. L’autovelox sarà presidiato dai vigili e la postazione sarà pre segnalata come previsto dalla legge».

Controlli analoghi anche in città

«Gli stessi controlli, anche se con modalità diverse di contestazione delle violazioni – spiega inoltre il comandante Settino - saranno espletati anche in città dove troppo spesso, la velocità di alcuni automobilisti supera il livello di guardia. Il fatto che le strade siano ampie, senza grandi ostacoli e, per la quasi totalità, non aggredite dalla sosta selvaggia – insiste il comandante della municipale - non può trasformarle, per qualcuno, in autodromi. La finalità dell’intervento è esclusivamente di carattere preventivo, anche per le modalità con cui verrà espletato, finalizzato a costituire un deterrente». Inoltre la Rende Servizi nei prossimi giorni effettuerà una ricognizione sui semafori della città, procedendo ad eventuali riparazioni.