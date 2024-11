Si sono introdotti nella filiale Bcc Mediocrati di Via Kennedy a Roges di Rende armati di taglierino, ma l'addetto alla vigilanza, un agente della Torpedine, li ha messi in fuga sventando la rapina. L'episodio si è verificato nelle prime ore del pomeriggio. I due malviventi, dopo aver eluso il controllo del metal detector all'ingresso, hanno minacciato gli impiegati intimando loro di consegnargli il denaro. Uno dei due malfattori ha anche puntato l'arma contro un funzionario. In quel momento però è sopraggiunto l'agente, pistola alla mano, costringendo i due alla fuga. Si sarebbero allontanati a piedi. Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri.