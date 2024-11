L'incidente nel tratto urbano, nei pressi dello svincolo per il raccordo autostradale di Cosenza Nord. Nessuna grave conseguenza per gli occupanti

Disagi alla circolazione nel tratto urbano di Rende della Statale 107 per un tamponamento tra un autocarro ed una Lancia Y, verificatosi nei pressi dello svincolo che conduce al raccordo autostradale di Cosenza Nord.

Urto violento ma nessun ferito

L'urto è stato violento con danni ingenti per i veicoli ma collisione non ha per fortuna causato conseguenze gravi per le persone. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e gli addetti della Deam Sud per il ripristino della carreggiata.