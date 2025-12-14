Il supporto aereo si è rivelato determinante per l’individuazione dall’alto dell’area che è stata poi sottoposta a sequestro

I Carabinieri della Stazione di Santa Severina, congiuntamente al personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Petilia Policastro, hanno deferito due soggetti per violazioni in materia ambientale.

Gli accertamenti hanno consentito di riscontrare la presenza di un consistente accumulo di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti prevalentemente da materiale inerte, residui edilizi e miscugli di cemento, depositati su un terreno di proprietà privata, in assenza delle prescritte autorizzazioni.

L’area interessata era già stata individuata nel corso di un precedente e specifico servizio di osservazione, reso particolarmente efficace grazie all’ausilio dei militari dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia. Il supporto aereo si è rivelato determinante per l’individuazione dall’alto delle criticità ambientali presenti in zone difficilmente accessibili, confermando l’elevato valore operativo dell’integrazione tra le componenti territoriali e specialistiche dell’Arma.

A tutela dell’ambiente e per prevenire ulteriori conseguenze dannose per il territorio, l’area è stata sottoposta a sequestro.