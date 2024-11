A seguito di una serie di perquisizioni e posti di controlli nel Quartiere Santa Maria di Catanzaro sono state arrestate due persone, sequestrate 5 auto, 2 motocicli privi di copertura assicurativa e una cartuccia cal. 9 rinvenuta in area pubblica

Questa mattina la Compagina Carabinieri di Catanzaro ha effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio nel Quartiere Santa Maria. Il servizio, espletato con posti di controllo e perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, ha visto l'impiego di un totale di 20 militari distribuiti lungo l'asse stradale di viale Isonzo. Nel corso della prima fase del servizio i militari del NORM hanno effettuato una perquisizione all'interno di un appartamento apparentemente disabitato rinvenendovi un motociclo con numero di telaio abraso.

I successivi accertamenti hanno consentito di attribuire la titolarita' dell'appartamento e dunque del motociclo a P.F. catanzarese cl. 97 che veniva dunque denunciato per riciclaggio. Successivamente, a pochi metri dal luogo della perquisizione, i militari sono stati allertati dalle urla di una decina di individui tra donne e uomini coinvolti in un'animata rissa per futili motivi.



Pertanto, tutti i militari, sono intervenuti per sedare la lite ma, nel contempo, ne rimanevano coinvolti venendo fatti oggetto di percosse da parte di taluni, identificati in Bevilacqua Gianluca, cl. 82 e Martelli Francesca cl. 79, che sono stati arrestati per il reato di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e condotti presso il proprio domicilio in attesa dall'udienza di convalida. In totale sono stati identificati 35 soggetti di interesse operativo, individuate e sequestrate 5 auto e 2 motocicli privi di copertura assicurativa, sequestrata una cartuccia cal. 9 rinvenuta in area pubblica.