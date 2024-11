Il Consiglio di Stato, al quale si era appellato Enac, si è pronunciato nella giornata di oggi

“Resta a Sacal la gestione trentennale degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Enac contro la decisione del Tar che aveva dato ragione a Sagas”.

Lo comunica la società di gestione presieduta da Arturo De Felice, comunicando l’esito della sentenza emessa dal Consiglio di Stato il quale, lo scorso dicembre si era riservato di decidere in merito al bando di gestione al quale vi aveva partecipato sia la Sacal che la crotonese Sagas.

Quest’ultima si era appellata al Tribunale Amministrativo Regionale poiché esclusa dalla gara; di conseguenza l’Enac - l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ha impugnato la sentenza in appello. La Sagas si è costituita, poi, in giudizio, e lo scorso 2 marzo 2017 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare. Si arriva poi al dicembre dello scorso anno, quando si attende la decisione del Consiglio di Stato in merito al bando di gestione, il quale acquisisce tutte le carte e si riserva di pronunciarsi.

Con la sentenza dell’11 gennaio 2018, il Consiglio di Stato accoglie l’appello di Enac, respingendo il ricorso di primo grado. Inoltre condanna la Sagas alle spese di lite, con un’ammenda di 5000 euro.