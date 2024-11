La notizia sull'attuale commissario di Azienda Zero arriva dall'ufficio stampa della Regione Liguria che chiarisce di essere già al lavoro per trovare un nuovo nome (ASCOLTA L'AUDIO)

Giuseppe Profiti non ricoprirà l'incarico di direttore generale all'ospedale San Martino di Genova. A darne notizia in una nota è l'ufficio stampa della Regione Liguria che conferma la fumata nera. Il professore di origini catanzaresi nella giornata odierna ha sciolto la riserva e rifiutato l’incarico che lo avrebbe portato ai vertici del policlinico ma lontano dalla Calabria, dove ricopre il ruolo di commissario di Azienda Zero.

«Risultano incompatibili gli impegni precedentemente presi dal professor Giuseppe Profiti, in vari ambiti sanitari, con l’incarico alla direzione generale del policlinico San Martino» è scritto in maniera lapidaria nel comunicato che precisa, inoltre, «il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, di concerto con gli alleati di maggioranza, già nelle prossime ore valuteranno altre soluzioni sul tavolo per garantire al San Martino una direzione efficiente e in grado di proseguire il percorso di crescita ed eccellenza del policlinico».

La nomina a direttore generale dell’ospedale San Martino di Genova avrebbe infatti comportato per il manager la conclusione dell’esperienza calabrese essendo i due incarichi incompatibili tra di loro. Resterà quindi alla guida di Azienda Zero, ente di governance tuttora in fase di avvio.