La Polizia di Como ha trovato resti umani in un bosco del comasco. Secondo gli inquirenti apparterrebbero a Salvatore Deiana, ritenuto vicino ad ambienti legati alla ‘ndrangheta

Macabro ritrovamento in un bosco del comasco. La Polizia ha ritrovato resti umani che, secondo gli inquirenti apparterrebbero a Salvatore Deiana, scomparso la notte tra 8 e il 9 marzo da un bar di Vertemate , nel comasco. Secondo le indagini, l’uomo sarebbe stato ucciso a coltellate per un regolamento di conti tra soggetti legati alla ‘ndrangheta. sarebbero stati Franco Virgato e Giuseppe Monti, già in carcere in quanto presunti autori materiali dell’omicidio, ad indicare il luogo in cui era stato seppellito il corpo di Salvatore Deiana. Le ossa dovranno ora essere esaminate per avere la conferma dell’identificazione. Resta però da capire che fine abbia fatto il fratello si Salvatore, Antonio Deiana, scomparso mentre, da solo, cercava di far luce sulla morte del fratello.